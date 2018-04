Cinq académies de la zone B entament leurs vacances le 25 avril

Vivement le 25 avril pour les habitants de Nantes, Caen, Rennes, Rouen et Orléans ! Les vacances s'annoncent plutôt bonnes. En Vendée, on pourra profiter pleinement de la douceur. Plage, piscine, petites sorties.. tout ce qu'il y a de plus amusant et relaxant pour passer d'agréables moments en famille. Les fins gourmets auront également l'occasion de se faire plaisir en dégustant la spécialité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : la sardine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.