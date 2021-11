Cinq anciens footballeurs attaquent Panini en justice

Au départ, c'est un jeu d'enfants, un rituel saisonnier pour des amateurs de foot. Ensuite, c'est devenu une poule aux œufs d'or. En cinquante ans d'existence, les albums Panini ont généré des milliards d'euros de recette dans le monde en utilisant l'image des footballeurs. Cinq d'entre eux réclament aujourd'hui leur part du gâteau par le biais de leur avocat. "Leur image a été exploitée sans qu'ils n'y consentent et sans qu'ils ne récupèrent le moindre profit", explique Me Elie Dottelonde. En fait, il existe bien un accord : la charte du football professionnel. Celle-ci autorise le syndicat des joueurs à exploiter leur image de façon collective. L'UNFP reçoit donc bien de l'argent de Panini, mais en verse seulement une partie aux joueurs. Le reste sert à financer la caisse de retraite des footballeurs et à aider ceux qui sont au chômage. Mais de quelle somme parle-t-on ? Pour l'instant, le syndicat ne nous répond pas. L'avocat, lui, conteste la répartition. L'affaire a peu de chance de se régler avant la fin de l'année prochaine.