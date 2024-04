Cinq ans avec vue sur le chantier du siècle

Ce lundi matin sur le parvis, des touristes du monde entier et des Français, toujours attirés par Notre-Dame, et fascinés par le chantier. Pour certains, comme Étienne Castelein, le 15 avril reste une date douloureuse. Il travaille pour l'archevêché juste à côté de la cathédrale. En 2019, à 18h45, il filme le tout début de l'incendie. Et puis, tout va très vite. À 19h45, il filme la flèche qui s'écroule. Depuis cinq ans, depuis son bureau, Étienne observe un autre spectacle, celui de la reconstruction. Il nous explique : "Le travail qui est fait est impressionnant à suivre par les fenêtres, ne serait-ce que le montage des échafaudages". Il a suivi toutes les étapes, comme la pose des cintres en bois, pour sécuriser les arcs-boutants. À Pâques, l'an dernier, Étienne retourne dans la cathédrale, et filme les prières du Jeudi saint. Le 16 décembre, il monte à 96 mètres au sommet de l’échafaudage pour voir revenir le coq. À l'intérieur, loin des regards, des centaines de personnes s'activent pour la réouverture, dans moins de huit mois. TF1 | Reportage M. Izard, T. Valtat, T. Gippet