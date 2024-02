Vêtements : bientôt un système de malus pour la fast fashion ?

Angélique est une cliente régulière d'un célèbre site chinois. Elle fait toutes ses courses sur son téléphone portable à toute heure de la journée. La pénalité de cinq euros envisagée sur chaque article serait, pour elle, dissuasive, comme pour beaucoup d'autres clients. Dans le pays, sur dix vêtements achetés, sept proviennent de marques low-cost. Shein, Temu, ces sites en ligne proposent parfois jusqu'à 6000 nouveautés par jour, une boutique virtuelle de plus de 470.000 modèles. Les enseignes françaises ferment les unes après les autres, un député propose donc une loi pour les protéger. Tout part d'un simple constat : le prix moyen du vêtement sur ces sites est de cinq euros. Dans l'Hexagone, le même produit serait vendu à quinze euros. Le malus de l'un finance le bonus de l'autre, une sorte de rééquilibrage entre le marché chinois et européen. Les grandes enseignes européennes comme Zara et H&M qui vendent leurs produits en boutique ne seraient pas sanctionnées. Mais attention ! Elles n'auraient pas droit non plus au bonus, car elles produisent souvent à l'étranger. TF1| Reportage L. Romanens, V. Topenot