Cinq mois après les inondations, le pont de Breil-sur-Roya ouvert à la circulation

Les habitants du quartier de Breil-sur-Roya peuvent enfin traverser le fleuve en toute sécurité. Une lueur d'espoir après cinq mois à panser leurs plaies. Au total, plus d'une vingtaine de familles retrouvent une vie normale. Il y a encore quelques semaines, il fallait passer à pied sur un pont de singe pour rejoindre le village. Ce pont de l'espoir est considéré comme la première pierre de la reconstruction de la commune. Depuis le passage de la tempête Alex, la mobilisation est de tous les instants, car l'on sait ici que le travail durera plusieurs années. Pour le maire, Sébastien Olharan, ce pont est une solution pérenne d'autant plus qu'il sera beaucoup moins menacé par une éventuelle future crue de la Roya. Aujourd'hui, 31 habitations de Breil-sur-Roya sont touchées par un arrêté de péril. Alors l'arrivée d'une bonne nouvelle pour le village est appréciée. "On a eu tellement de déboires, tellement de déceptions... on commence à monter les marches", affirme une habitante. Ce n'est qu'un début parce que dans les prochains mois, un nouveau pont provisoire sera installé pour désenclaver les dernières familles de la commune.