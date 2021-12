Cinquième vague : coup d’arrêt pour les traiteurs

Ce mercredi, chez l'un des traiteurs les plus importants de la région strasbourgeoise, on fait grise mine. Et ce n'est pas le planning des commandes qui va remonter le moral. Les cuisines sont quasi vides, là où en temps normal l'activité est au plus haut. L'annulation de nombreux événements est passée par là, mais la matière première, elle, avait déjà été commandée. Il faut donc s'adapter et la transformer pour ne pas tout jeter. Pour Jean-Jacques Mahr, chef d'entreprise, une fermeture totale aurait été plus simple car les charges fixes restent fixes. Pour l'instant, l'entreprise demande à ses salariés de prendre des récupérations et non des congés payés. Mais le spectre du chômage partiel se profile pour des salariés lassés. Même ambiance à Drusenheim, à quelques kilomètres de là, chez un traiteur en colère. Il dénonce un deux poids, deux mesures insupportable. Il veut être aidé comme les autres, mais ne remplit pas les conditions nécessaires. C'est donc toute une profession qui trébuche et cela concerne plus de 10 000 entreprises dans le pays. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings