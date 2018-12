La Ciotat : des gilets jaunes irréductibles sur les points de blocage

Le ministre de l'Intérieur a annoncé le déblocage des péages et des ronds-points le 17 décembre 2018. Pour les gilets jaunes ciotadens, il n'est pas question d'arrêter le mouvement. Ils prévoient de se structurer pour mieux faire entendre leurs revendications. Ils tiennent toutefois à se dissocier des casseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.