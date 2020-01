Circulaire Castaner : qu'en pensent les habitants du Rove ?

Pour les prochaines municipales, une circulaire du ministre de l'Intérieur donne la consigne d'exclure les communes de moins de 9 000 habitants du calcul des scores des partis politiques. Une mesure qui va concerner 96% des communes et près de la moitié des électeurs français. Au Rove (Bouches-du-Rhône), une commune de 5 000 habitants, la nouvelle a du mal à passer. Pour eux, c'est une occasion manquée de faire entendre leur voix au niveau national. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.