Vélo : quels sont les équipements obligatoires la nuit ?

Avec le passage à l'heure d'hiver, la nuit tombe plus tôt. Dans la circulation, il devient difficile de repérer les vélos qui roulent tant sur les routes qu'en centre-ville. Pourtant, il est obligatoire d'équiper son vélo d'éclairages avant et arrière. Une consigne que certains cyclistes ont tendance à négliger. Chaque année en novembre, pour corriger les mauvaises habitudes et éviter les accidents, les membres d'une association procèdent à un rappel du code de la route aux cyclistes.