Circulation : des lasers pour protéger les ponts

Ce camion doit faire demi-tour, et ce message lumineux est là pour le lui rappeler. Un nouveau dispositif qui fonctionne grâce à une caméra laser. Les panneaux à l’entrée du pont sont pourtant clairs : 2,70 mètres et 3,5 tonnes maximum. Mais c'est insuffisant. En deux ans, à Condrieu, une trentaine de camions ont essayé de forcer le passage. Les habitants espèrent beaucoup de ce nouveau système. Deux accidents en seulement trois mois, malgré cette installation qui a coûté 60 000 euros. À Couzon-au-Mont-d’Or, près de Lyon, c’est la même histoire. En 2021, le pont a bien failli ne pas résister au passage d’un camion de plus de 20 tonnes. Depuis, la hauteur autorisée a été abaissée de 20 centimètres grâce à une barrière suspendue. L’objectif est de préserver ce pont de 1840 qui fait partie des plus fragiles de la région. Ça n’a pas empêché trois véhicules de tenter leur chance. Ces précautions ne suffiront pas à assurer la sécurité du pont sur le long terme. Il faudra alors rénover ou entièrement reconstruire. TF1 | Reportage S. Agi, C. Delarbre