Circulation : les dos d'âne dans le viseur

On compte près de 400 000 dos d'âne dans l'Hexagone. A Six-Fours-les-Plages (Var), les riverains se plaignent de ces obstacles et trouvent qu'ils sont beaucoup trop hauts. Dans la commune voisine, ces ralentisseurs ont été supprimés. A Sanary-sur-Mer, les ronds-points ont remplacé les dos d'âne. La commune a aussi trouvé d'autres alternatives pour faire ralentir plus durablement les automobilistes en ville.