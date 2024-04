Circulation : les parades contre le bruit

Le problème d'Anne-Marie, c'est quand elle ouvre sa porte-fenêtre. Malgré le mur anti-bruit de 450 mètres, elle ne peut toujours pas regarder la télévision les fenêtres ouvertes. Les bruits routiers dérangent plus de 25 millions de Français, à la ville comme à la campagne. Sur une route départementale, la solution pour réduire le bruit est la dissuasion. Vous connaissiez ces radars ? Sachez qu'il existe la version sonore qui vous alerte si vous êtes trop bruyant. Ces appareils ne vous verbalisent pas, mais des radars anti-bruits sont en test. Ils pourraient vous sanctionner dès l'année prochaine. Pour se protéger, certains font appel à Bastien Gonfond qui installe des murs acoustiques. À 65 décibels, le niveau de bruits est considéré comme fatigant. Derrière un mur, cela fait quinze décibels en moins, une réduction sonore de 30 à 40%. Une solution qui est tout de même coûteuse, 13 000 euros pour 22 m de murs. En ville, certaines collectivités misent sur l'innovation. Un revêtement phonique qui génère moins de bruit et en absorbe plus. TF1 | Reportage K. Jinlack, H. Riou Du Cosquer, J. Clouzeau