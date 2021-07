Circulation limitée à 30 km/h : ça change quoi à Nantes ?

Depuis presque un an, les conducteurs nantais se sont habitués aux 30km/h dans les rues de la ville. C'est une mesure destinée à réduire les accidents, la pollution et les bruits. Pour certains automobilistes rencontrés ce vendredi matin, cette règle ne passe pas. "C'est devenu l'enfer, ce n'est pas pratique, c'est plus de bouchons et de ralentissements", lance une automobiliste. En revanche, pour d'autres, cette réduction de vitesse est synonyme de déplacement plus apaisé en ville. "Il y a de plus en plus de vélos donc peut-être que c'est nécessaire de rouler à 30 km/h", affirme l'un d'eux. Depuis plusieurs années, la ville de Nantes souhaite un partage des voies de circulation entre voitures, piétons et vélos. Le nombre de cyclistes est d'ailleurs en constante hausse. Mais pour certains, le passage à 30 km/h est invisible. Du côté de la mairie, il faut encore attendre pour les premiers résultats. Puis au chapitre des verbalisations, près de 130 contraventions ont été dressées pour non-respect des 30 km/h depuis les six premiers mois de l'année.