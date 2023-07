Circulation sur les autoroutes : pourquoi certains automobilistes refusent-ils de quitter la voie du milieu ? Le 13H à vos côtés

Pourquoi certains automobilistes refusent-ils de quitter la voie du milieu quoi qu'on fasse ? C'est plus facile et ça nous évite de changer de file. En effet, d'après le site d'informations automobile, Caradisiac, cette pratique est de plus en plus courante depuis la généralisation des régulateurs de vitesse. Il suffit de rester sur la voie centrale à 130 km/h, et on n'a plus besoin de quoi que ce soit pour dépasser un camion ou une voiture qui traîne. Toutefois, cela pourrait mettre en danger les autres. La société des autoroutes, la Sanef, précise que ce genre de conduite pousse d'autres conducteurs à doubler par la droite, parce que ça met en difficulté. Les risques de collision sont donc plus importants. La voie de droite n'est pas réservée qu'aux poids lourds ou aux véhicules lents, c'est la voie sur laquelle le conducteur doit circuler. Celles de gauche et du milieu sont réservées aux dépassements. Rouler au milieu est strictement interdit. Le Code de la route précise qu'en marche normale, tout conducteur doit "maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée". En cas d'infraction, l'amende est de 35 euros, mais vous ne perdrez pas de points. A. Bazar