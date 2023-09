Circulation : trop de chantiers en même temps ?

Avec 100 km aller-retour par jour pour venir travailler à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Élisabeth n'a aucune autre alternative que la voiture. Et depuis la rentrée de septembre, les difficultés de circulation lui ont fait perdre près d'une demi-heure par trajet. La métamorphose de la ville crispe une grande partie des automobilistes : les travaux de voirie, l'installation nécessaire d'un nouveau réseau de chaleur et la réorganisation des transports. Le tout en même temps, de quoi passer régulièrement plusieurs minutes à l'arrêt. Avec des sens de circulation désormais modifiés ou carrément interdits, certains commerçants grincent des dents depuis plusieurs semaines. Ces ralentissements ont freiné bon nombre de déplacements. C'est le cas avec des professionnels du transport. Un dirigeant de société d'ambulances a vu ses prises en charge quotidiennes diminuer de 30%. Alors sur les réseaux sociaux, la situation fait grand bruit. Plus de 4 000 personnes ont rejoint une page en cinq mois. Les gens ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas circuler. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive