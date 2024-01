Cirque Arlette Gruss : magie, rires, et émotion !

On y vient pour rire, pour s'émerveiller, et pour frissonner aussi : "C'est époustouflant ... Je pense qu'ils s'entraînent souvent et ça se voit, ils maîtrisent bien le sujet", lance un spectateur. Depuis près de 40 ans, le cirque Arlette Gruss impressionne les spectateurs. Dressage, danse, acrobaties... sans oublier l'incontournable clown, star du spectacle. "Même les grands, on adore venir ici. C'est vrai parce que c'est rigolo et puis ça met de la bonne humeur". À quelques heures de la représentation, il est temps pour les chevaux de se dégourdir les jambes. Un petit coup de maquillage et direction la piste. Sur scène, nous retrouvons Laura et sa mère pour un spectacle équestre millimétré. "Les animaux, ils sont très beaux. Ils suivaient directement ce qu'elles disaient. C'est comme de la magie" ; "La complicité avec le dresseur, ça se sent. C'est vraiment magnifique", rapportent quelques spectateurs. Tout le spectacle est accompagné par un orchestre. De quoi offrir au public, une ambiance festive, idéale pour la fin d'année. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux