Cirque : aux premières loges pour un spectacle gratuit

C'est un moment rare, l'occasion unique de voir l'envers du décor. Et aussi d'assister gratuitement au travail quotidien de ces écuyers et de leurs chevaux. "Assister aux répétitions, c'est une chance extraordinaire. On voit comment ils s'occupent de leurs chevaux et comment ils les font travailler. C'est un privilège", rapporte un père de famille. Après chaque exercice, les artistes commentent, expliquent et répondent aux questions. Depuis près de 50 ans et la création par Alexis de son premier spectacle équestre, la famille Gruss est devenue une référence. Assister à ces répétitions permet de percer le secret que les Gruss se transmettent depuis quatre générations. Ce moment de partage se poursuit par la visite des écuries et des paddocks, où les chevaux se prélassent entre deux représentations. Et pour profiter de cette ambiance si particulière jusqu'au bout, la matinée s'achève lors d'un déjeuner sous le chapiteau, l'occasion de découvrir la toute dernière génération de la famille Gruss. TF1 | Reportage J.P. Feret, J.F. Drouillet