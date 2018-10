Le cirque d'hiver de Paris: entre rire, strass et paillette

La famille Bouglione propose sa nouvelle intitulé "Extra". C'est le cirque d'hiver de Paris qui l'accueille et au programme, des trapézistes venant du Brésil, le ramoneur contorsionniste, Yoyo, le prodige du jonglage avec sept boules dans ses mains ou encore les numéros avec les chevaux et les éléphants. Pour Francesco Bouglione, directeur du cirque Bouglione, "le cirque a toujours été un art en perpétuel mouvement" et en 2018, "c'est la jeunesse, c'est les nouveaux artistes, c'est l'avenir du cirque". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du mardi 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.