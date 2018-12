Cirque Phénix : les Étoiles du Cirque de Pékin à l'honneur

A l'occasion de sa 19ème année de création, le Cirque Phénix nous plonge dans le monde de l'acrobatie. Prêt à défier les lois de la gravité, il veut nous faire rêver mieux. Dans le numéro de la pagode par exemple, les jeunes filles multiplient les disciplines. La contorsion est leur langage et leur prouesse d'équilibriste semble d'un naturel déconcertant. Découvrez d'autres numéros spectaculaires en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.