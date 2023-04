Cirques et fêtes foraines, sont-ils encore les bienvenus ?

Tout le monde est au courant. Ce cirque familial vient de poser son chapiteau dans cette zone commerciale. Tyson Artigues peut souffler. Il a enfin trouvé un espace pour accueillir ses douze artistes. Sur 600 demandes cette année, seules dix villes ont accepté à cause de ce type de numéro. Des animaux, il y en a une quinzaine. Beaucoup dénoncent leurs captivités ou de possibles maltraitances. Tyson s'en défend. En 2028, les animaux sauvages comme les lions seront interdits dans les cirques français. Tyson, lui, a des animaux domestiques. Il pourra les garder même s'il le reconnaît : travailler devient de plus en plus difficile. Son cas n'est pas isolé. Dans l'Hexagone, il y a 200 cirques familiaux avec des animaux. Beaucoup se retrouvent en difficulté pour trouver une ville d'accueil. C'est le cas ici à Fourmies (Nord) où ils sont bannis. Les habitants sont partagés. Le maire de la ville est à l'origine de l'interdiction. L'élu refuse ce type de spectacle depuis 2014. Il demande un changement radical dès maintenant. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman