Citroën fête ses 100 ans

Citroën, la marque automobile la plus collectionnée au monde, sera présente au salon Retromobile, Porte de Versailles, à Paris. Ayant vu le jour en 1919, elle fêtera cette année 2019 ses 100 ans. Ses vieux modèles comme la Citroën 2 CV ou encore la DS ont toujours la cote. Zoom sur le succès commercial fulgurant de la marque.