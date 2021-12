Citron de Menton : une récolte sous le signe du soleil

C’est par une douce journée ensoleillée que démarre la récolte des citrons sur les hauteurs de Menton. Ce lundi matin, dans le verger de la famille Gannac, on donne les premiers coups de sécateur sur des arbres qui croulent sous le poids des fruits. La récolte s’annonce très bonne cette année. Pas de gel, des conditions météo idéales pour l’épanouissement du citron. "Là, on voit clairement qu’on a bien chouchouté l’arbre, qu’il s’est correctement nourri et qu’il nous redonne tout ce qu’on lui a apporté tout au long de l’année", affirme l'un des agrumiculteurs. Un agrume d’exception cultivé à Menton depuis 500 ans. Le microclimat de la région lui confère des qualités gustatives uniques. Même la peau se mange. Cette exploitation compte 800 arbres qui donnent, selon les années, entre dix et vingt tonnes d’agrumes. Une partie est transformée avant d’être vendue en confiture, par exemple. Depuis 2015, le citron de Menton bénéficie d’une Indication géographique protégée. Un label de qualité qui récompense surtout le savoir-faire des agrumiculteurs. TF1 Reportage V. Capus, C. Napoli