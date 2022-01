Citron vert, le zeste de la Martinique

Au sud de la Martinique, nourrie par le soleil des Antilles, une culture enracinée dans le paysage. Il y a ici plus de citronniers que d'habitants au kilomètre carré. George, ouvrier agricole, est chargé de la récolte matinale toujours effectuée à la main et avec prudence. L'exploitation de 25 hectares bénéficie d'un climat idéal : pas trop d'eau et pas trop de soleil. La culture du citron vert nécessite un entretien quotidien et une grande patience. En effet, avant de le récolter, il faut attendre trois ans. Destiné en priorité au marché local, le citron vert utilisé à toutes les sauces est le préféré des Martiniquais. La variété la plus demandée et la plus cultivée est la lime de Tahiti, l'une des plus juteuses pour ce pépiniériste. Plus rare et très cher, le citron caviar, apprécié pour sa douceur, et le citron combava reconnaissable par son parfum atypique. Le citron vert, Allan, dix ans, en a fait sa passion. Pour se faire de l'argent de poche, il a créé sa propre marque de limonade. Rien d'étonnant pour sa mère. Tombé dans la marmite depuis tout petit, Allan consacre désormais tous ses après-midi à la confection de sa boisson. TF1 | Reportage J.M. D'Abreu, C. Adelaide