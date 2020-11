Citrouilles, potirons, potimarrons... c'est la saison des courges

Dans un marché de Vaucluse, l'automne est loin d'être triste. Sur les étals, la courge se découvre dans toutes ses formes. Coloré, mur et plein de saveur, ce légume est très apprécié en période hivernale. Potiron, potimarron, butternut... voici la grande famille des cucurbitacées. Sur le marché de Bédoin, ne cherchez pas l'uniformité dans les tailles ou les couleurs, car il y existe de nombreuses variétés. Les stars, ce sont surtout le potimarron et la courge. Cette dernière attire les regards sur les étals. Elle symbolise également le changement de saison, notamment l'arrivée de l'automne. Florence cuisine la courge de nombreuses manières. Pour sa recette de gratin, une recette familiale et classique de saison, on n'a pas besoin de couper toute la courge, seul un quartier suffit. La courge se cuisine aussi en sucré-salé. Puis il ne reste plus qu'à savourer tout en profitant des derniers jours de douceur avant les températures plus fraîches, où la courge se dégustera cette fois en soupe, au coin du feu.