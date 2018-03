Clamecy : les habitants espèrent un changement pour redynamiser leur ville

Le gouvernement a sélectionné 222 villes de taille moyenne pour bénéficier de son plan de revitalisation des centres-villes. Ce projet devrait mobiliser plus de cinq milliards d'euros sur cinq ans. Par ailleurs, nombreuses sont les plus petites villes à souffrir de leur situation. En 40 ans, la ville de Clamecy, dans la Nièvre, a perdu près de 2 000 habitants et la disparition de commerces et de services publics inquiète les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.