Claquettes et doudounes : les températures font le yo-yo

Il a disparu pendant de longs mois dans la région. Beaucoup l'ont cherché, peu l'ont trouvé. Et puis, ce matin, ô miracle, il est revenu, le soleil évidemment ! Sur cette terrasse, on en profite, mais on garde le manteau quand même. "Eh bien moi, ce matin, j'ai eu peur qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent... et puis finalement il fait bon", nous confie une habitante d'Arras (Pas-de-Calais) qui a choisi de porter une tenue d'hiver. Tendance hiver, peut-être printemps, pas encore été... comment s'habiller ? Telle est la question. Sur le marché, pour Stéphane, il est difficile de conseiller les clients. Côté cuisine, il est vrai que les tomates et les premiers melons donnent un goût d'été. Mais chez le boucher, les menus d'hiver sont encore largement d'actualité. Une cliente a choisi, par exemple, de cuisiner des filets de porc au Maroilles, jugeant que l'heure n'est pas encore aux tomates ou aux salades. De toute façon, l'hiver n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il faut attendre les saints de glace pour qu'il s'en aille. Pas avant le 11 mai. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier