Clarisse Agbegnenou : "On est fort et on devient invincible"

Quand Clarisse Agbegnenou a appris que les Jeux olympiques seraient reportés d'un an, elle a sombré dans une dépression. Jusqu'au dernier moment, la tenue de l'événement pour cette année était incertaine. Mais elle s'est relevée de cette phase et à partir de là, il n'y avait plus qu'un seul but : battre les Japonais chez eux, au pays du judo. "On était déterminé. Ils ont raflé presque toutes les médailles au judo, on en avait marre. On avait la chance de les battre chez eux en finale. Et on l'a fait", confie-t-elle. Aux JO de Tokyo, les femmes brillent. Aujourd'hui, elle dit se sentir comme une "superwoman". Mais elle précise tout de même que "les femmes ont toujours été des superwomen". Il est juste temps de se mettre sur le piédestal. On se doit également de souligner l'harmonie de l'équipe de France de judo. C'est ce qui a fait d'elle une championne olympique par équipe. Entre sa médaille d'or en individuel et celle par équipe, ces moments à Tokyo étaient riches en adrénaline. Elle est déjà à fond pour 2024. Encore un grand BRAVO et un immense MERCI !