La classe unique de Villainville est menacée de fermeture

A Villainville, en Seine-Maritime, une classe unique accueille 24 élèves de niveaux différents. Jugeant l'effectif trop faible, l'inspection académique a décidé de fermer l'école. Un véritable coup dur pour les villageois, très attachés à l'établissement. "On ne comprend pas pourquoi mettre un terme à quelque chose qui fonctionne", "c'est important pour la survie de notre village", s'indignent les parents d'élèves. La mairie se bat pour la troisième année consécutive afin de conserver l'école. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.