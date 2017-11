Depuis la rentrée de septembre 2017, les classes sont coupées en deux pour 2500 écoles dans toute la France. Les enseignants, très majoritairement favorables à cette mesure, apprécient de pouvoir être plus à l'écoute et peuvent fournir plus d'attention aux élèves. Du côté des élèves, la réduction des effectifs rend moins timide et favorise la participation en classe.