Classes de neige : le retour d’un bol d’air bienvenu

Les CM1 et les CM2 de l'école Paul Bert de Dombasle-sur-Meurthe n'ont pas de cours en classe ce mercredi, mais une heure et quart de bus pour se retrouver au milieu des sapins enneigés des Vosges. En effet, durant trois jours, ils vont découvrir la montagne, la neige, le ski alpin et le ski de fond. Dans tous les cas, en biathlon ou en ski de fond, c'est la même évasion pour tous ces écoliers. Et ce n'est pas le port obligatoire du masque qui va gâcher leur plaisir. La plupart sont débutants donc un peu hésitants, mais sur cette belle neige fraîche, ils prennent très vite de l'assurance. "J'aime bien les sensations du ski avec les copains en plus", "j'aime bien le ski et puis je n'ai jamais fait du sport dans la neige", lancent-ils. Le retour des classes de neige, c'est aussi essentiel pour l'activité des moniteurs de ski, surtout au mois de janvier. Philippe Kielwasser, le patron de la station de La Bresse-Lispach, est aussi très heureux du retour des classes de neige, même si la crise sanitaire a réduit le nombre d'écoles accueillies. Reportage > TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Rafflenbeul