Classes fermées en raison du Covid : quelles solutions de garde pour les parents ?

A Saint-Priest (Rhône), un élève en CM1 de l'école Marius-Berliet a été testé positif au Covid-19. Le résultat est tombé mardi après-midi. Ainsi, toute la classe a été immédiatement placée en quatorzaine. Les 24 enfants concernés bénéficieront d'un suivi des cours comme pendant le confinement. A l'issue de la quatorzaine, ils pourront éventuellement regagner l'école après avoir subi un test et sur avis médical.