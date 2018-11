"Mes classiques", un album que Mireille Mathieu a dédié à sa mère

Bercée depuis son enfance par l'opéra, Mireille Mathieu a enregistré les 18 titres de son 44ème album à Prague et sur des chansons classiques signées Brahms, Schubert et Tchaïkovski. Avec dix heures de sommeil par jour, de la vocalise tous les matins et à chaque début de concert, sa voix n'a pas bougé d'un poil, 52 ans après ses débuts. Cet album, Mireille Mathieu l'a chanté en sept langues et l'a également dédié à sa mère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.