Il y a 42 ans, Claude François nous quittait

De son vivant, Claude François n'a connu son public que pendant 17 ans. Ce chanteur de légende est mort il y a 42 ans, jour pour jour, ce 11 mars. Pourtant, les jeunes achètent encore ses compilations ou téléchargent certains de ses titres. Claude François vit toujours à travers les reprises de ses chansons qui sont d'ailleurs incontournables dans les mariages, les karaokés et les soirées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.