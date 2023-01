Claudine, 76 ans, doyenne des monitrices d'auto-écoles

Elle est sans doute la monitrice d'auto-école la plus expérimentée. Ne parlez surtout pas de retraite à Claudine Descamps, 76 ans et 58 ans de permis de conduire : "J'ai toujours aimé conduire. Je ne veux pas arrêter. Quand je me lève le matin, je regarde mon planning, je sais que les élèves m'attendent et ils ont besoin de moi". Monitrice d'auto-école, chauffeur de taxi, Claudine a passé sa vie en voiture. Elle peut en témoigner, cela a beaucoup changé. Par exemple, aujourd'hui, on a la conduite assistée. Pour continuer à exercer malgré son âge, la septuagénaire doit passer une visite médicale chaque année. Cette fois encore, la monitrice a passé le contrôle technique haut la main. Dans son auto-école de Perpignan, cette Lorraine d'origine est la doyenne. Elle a été embauchée chez Collot-Castillet il y a seulement un an et demi. Tant que le médecin et la préfecture l'autorisent, Claudine restera monitrice d'auto-école. Elle espère garder encore longtemps son papier rose de 1964. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia