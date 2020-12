Claudio Capéo reprend les plus belles chansons italiennes

Au pied des Vosges, dans leur village alsacien, Claudio Capéo et ses musiciens profitent du grand air avant la répétition générale. En studio, le chanteur travaille sa voix rauque et les morceaux de son dernier album, un hommage à ses origines. Il sort en effet un nouvel album de reprise pour celui qui enchaîne les succès depuis quatre ans. Remarqué dans l'émission "The Voice", Claudio Capéo est propulsé avec le titre "Un homme de goût". Celui-ci devient single de diamant. Et des tubes s'en sont suivis. Son duo avec Kenji Girac a même récolté 45 millions de vues sur Youtube. Pourtant, la star reconte son histoire d'homme simple, destabilisé par le succès. Selon lui, "le succès est arrivé très rapidement. Ça a été complètement dingue. Alors par moments, il faut savoir se détendre un peu et revenir à l'essentiel tout simplement". Et pour suivre son conseil, il travaille le bois. Un métier qu'il a pratiqué durant quasiment quinze ans. Quand il peut, il aide également sa femme, fleuriste, à livrer des commandes. Sa famille et ses origines sont essentielles pour le chanteur. Et cela ressort dans ses derniers morceaux. Il devrait remonter sur scène dès le mois de janvier.