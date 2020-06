Claudy Cineux collectionne les objets de pêche

Claudy Cineux pêche en étang à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) depuis 40 ans. Cette activité lui procure autant de plaisir, mais c'est surtout la nature qui plaît le plus à cet amateur de pêche. Chez lui, c'est un immense bric-à-brac. Tout ce qui a trait à sa passion trouve sa place dans sa grange. Parmi ses objets figure une collection particulière de 300 moulinets datant des années 40 à 80. Ce collectionneur chine ses objets dans les brocantes.