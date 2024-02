Clavier / Bourdon, le duo comique enfin réuni au cinéma

Un test ADN, le genre de cadeau qui peut dynamiter une paisible réunion de famille. "Cocorico" s'intéresse à un phénomène de société. Entre 100 et 200 000 Français achètent des tests ADN tous les ans sur Internet. Les sociétés américaines font fortune avec leurs kits, ces tests étant interdits dans l'Hexagone en dehors d'un cadre judiciaire ou médical. "On a peut-être besoin de retrouver nos racines. Peut-être, c'est bidon et qu'on n'en a pas besoin, mais bon..", dit Didier Bourdon. La découverte d'origines insoupçonnées peut créer quelques tensions. "Cocorico" a choisi le ton de la comédie et des acteurs habitués aux joutes oratoires. "J'ai déjà joué avec Didier Bourdon dans "La Cage aux folles". Il a énormément vieilli, c'est ce que j'ai remarqué. Mais sinon, ça fait bien de le retrouver. On se connaît très bien", dit Christian Clavier. Les deux acteurs se connaissent bien, mais c'est la première fois qu'ils se donnent la réplique au cinéma. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Deperrois