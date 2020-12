Clémence Botino commente son année de Miss France

Clémence Botino a regardé sa couronne avec nostalgie. Son règne de Miss France touche bientôt à sa fin. Ce fut une parenthèse enchantée pour l'ancienne étudiante en histoire de l'art. À peine élue, il y a eu un bref retour en Guadeloupe. Un accueil inoubliable. Quelques mois plus tard, elle est allée à la découverte de la neige. Il a parfois fallu lutter contre le froid et les bourrasques, mais elle a toujours souri malgré tout. Et puis comme pour tous les Français, son année a été bousculée par la crise sanitaire. La Miss a été confinée plus de deux mois en Guadeloupe, une pause appréciée dans la frénésie de son règne. De retour en métropole, masque à l'appui, elle a repris ses obligations de Miss. Grâce à un repérage au Puy du Fou, elle est allée au plus près des rapaces. C'est ici que se déroulera l'élection de la jeune femme qui lui succédera. À 23 ans, Clémence a des rêves plein la tête à commencer par le cinéma, mais à l'abri des projecteurs. Elle veut passer derrière la caméra et pourquoi pas, produire des films.