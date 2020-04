Clémence Botino, la Miss France 2020, confinée en Guadeloupe

La Miss France 2020 était en pleines vacances chez les siens quand le confinement a commencé. Pour elle, la situation est arrivée à point nommé pour passer de bons moments avec sa famille. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas hâte de retrouver ses admirateurs. Pour garder le contact avec eux, elle n'hésite pas à poster chaque jour des photos et des vidéos de son quotidien. "On a tous envie que ça se termine, mais pour cela il faut respecter les règles", a-t-elle confié.