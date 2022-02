Clément Noël : sa réaction après sa médaille d’or en slalom aux JO

Les félicitations sont adressées à Clément Noël ce mercredi. Il a quasiment déjà tout gagné à 24 ans. On se demande alors si cette médaille d'or va faire de lui l'espoir du ski français. Il ne le réalise pas complètement pour l'instant, mais selon lui, ce qui est sûr, "c'est que ça a été une grande journée, un grand bonheur, beaucoup d'émotions". "Et puis après ce que cette médaille fait de moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui et ça, ça reste gravé", rajoute-t-il. Il porte haut les couleurs de Val d'Isère, mais aussi ceux des Vosges, là où il est né et a grandi. Ses émotions étaient visibles à l'attente de cette médaille, mais aussi sur le podium. Pour Clément Noël, "c'est un moment unique, c'est un moment à se rappeler, à profiter ; et c'est vrai que d'entendre la Marseillaise sur le podium, ça met les frissons, c'est quelque chose d'assez incroyable. J'ai vraiment profité de ce moment". D'autant plus qu'il y avait tous les coachs, les amis, et les athlètes de l’Équipe de France pour le supporter et le féliciter.