La clémentine corse fait son retour sur les étals

Avec de délicieux parfums et de merveilleuses couleurs, les clémentines corses arrivent en cette fin d'automne sur les étals. Ces fruits viennent des vergers à perte de vue entre la Plaine orientale et Ajaccio. Ayant obtenu la précieuse indication géographique protégée, cette pépite corse est récoltée avec ses fameuses "deux feuilles", garantissant sa maturité sur l'arbre et l'absence de tout procédé chimique. Sur le marché, les petites mandarines se vendent, selon le calibre, entre un euro quatre-vingt et trois euros cinquante le kilo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.