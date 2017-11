La clémentine est le quatrième fruit le plus consommé par les Français.

Les clémentines originaires du Maroc ou d'Espagne sont douces et sucrées. Celles de Corse ont un goût plus prononcé et sont facilement reconnaissables sur les étals. On a aussi celles du Portugal, qui sont très juteuses et parfumées. A Saint-André-De-Cubzac, le seul moyen de faire son choix, c'est de les goûter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.