Clémentines : revoilà le soleil de Corse !

Première récolte de la saison pour Claire, comme pour les 175 producteurs de l'île. La clémentine, c'est la star du mois d'octobre, et elle est facile à repérer sur les étals. Sur les treize hectares de verger, la récolte se fait en plusieurs fois. Les premières clémentines ramassées seront vendues dans quelques jours à peine. La nouveauté cette année, c'est que les fruits invendus seront quand même achetés par une coopérative qui les transforme en jus. Sur le marché, la clémentine fait timidement son apparition. Elle était très attendue des Ajacciens. Quelques consommateurs nous confient : "On les attend parce que c'est l'entrée dans l'hiver. Ce n'est pas encore à Noël, mais c'est bien", "La clémentine, c'est un besoin le matin, ça met en forme", ou encore, "Si on ne mange pas une clémentine dans l'année, c'est qu'on n'a pas passé cette année-là". Grâce à son indication géographique protégée, le fruit garantit une qualité d’exception. Chaque année, plus de 30 000 tonnes de clémentines corses sont commercialisées dans tout le pays. TF1 | Reportage E. Rouillon, A. Riccardi, P. Pelletier