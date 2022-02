Clermont-Ferrand a vibré pour ses champions

L'émotion était trop forte pour la famille de Gabriella Papadakis. La patineuse est championne olympique. Une fierté pour sa mère. Devant leur écran, Catherine Papadakis et Michel Potet ont retenu leur souffle pour quatre minutes d'éternité. Elle, qui entraînait le couple jusqu'à leurs 18 ans, les connaît par cœur. " C'est une consécration. C'est vraiment l'ultime médaille qui leur manquait", confie la maman. "C'est grandiose. Beaucoup d'émotions", lance le beau-père. Sitôt la victoire annoncée, le téléphone n'en finit plus de sonner avec la sœur de Gabriella, pour commencer et un appel rapide mais passionnée de sa fille prodige depuis la Chine. Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis ont fait leurs premiers pas de glisse à Clermont-Ferrand. Alors aujourd'hui, c'est tout un club qui voit la vie en or. Le couple clermontois a tout gagné. Alors forcément, les plus jeunes sont ébahis. Désormais, c'est toute une ville, toute une région qui attend de pouvoir fêter, comme il se doit, ses immenses champions. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Poupon