Clermont-Ferrand : les habitants profitent pleinement du soleil

Le soleil est au rendez-vous à Clermont-Ferrand. Ce 18 avril 2018, vers 10 heures, la température a atteint 20°C. Une bonne nouvelle pour les habitants. Enfilant des vêtements et accessoires adéquats, certains ont opté pour un petit déjeuner en terrasse. D'autres ont préféré commencer leur journée par des exercices physiques au milieu de la nature. La couleur du printemps est bel et bien de retour dans cette ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.