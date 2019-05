Clermont-Ferrand : du karting à 80 ans !

Pour donner un coup de jeune aux résidents de cette maison de retraite de Clermont-Ferrand, des journées de karting ont été organisées. Les pensionnaires de 78 à 95 ans ont fait la course avec le sourire, chacun à son rythme. Ces activités sont organisées pour que ces retraités regagnent confiance en eux et pour dire que tout peut se faire à n'importe quel âge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.