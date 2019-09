Clermont-Ferrand : les lignes ferroviaires en très mauvais état

La ligne Clermont-Ferrand figure parmi les lignes les plus maltraitées du territoire selon plusieurs associations. Depuis six mois, 170 retards ont été enregistrés. Une situation qui agace beaucoup les voyageurs. Ce 6 septembre 2019 dans la matinée, le président de la SNCF et le nouveau secrétaire d'Etat au Transport se sont déplacés en région pour concerter avec les usagers de la ligne. Outre les retards, la vétusté des infrastructures et l'inconfort des trains Intercités ont également été évoqués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.