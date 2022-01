Clermont-Ferrand, une prime pour rénover son chauffage

S’offrir un poêle à bois flambant neuf tout en faisant un geste pour l’environnement, Joao Azevedo a saisi l’opportunité. Il a obtenu 1 500 euros d’aide pour remplacer sa vieille cheminée trop polluante. "Avec ma femme, on a hésité un moment. Puis après, on l’a fait pour avoir une facture de gaz un peu moins élevée", explique-t-il. À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 8 000 familles équipées d’un chauffage à foyer ouvert vont pouvoir bénéficier de cette prime. Une rénovation qui garantit de faire des économies sur sa facture. Un changement crucial pour améliorer la qualité de l’air dans les villes. Les chauffages au bois sont les principaux émetteurs de particules fines, dangereuses pour la santé. Mais attention, mieux vaut faire appel à un chauffagiste reconnu garant de l’environnement. Des professionnels viennent se former pour être capables d’installer ces nouveaux poêles écologiques, et surtout, savoir identifier la meilleure option pour votre logement. La prime de Clermont Métropole est accessible sans condition de ressource. Un appareil de chauffage performant permet de diviser par dix ces émissions de particules fines. TF1 | Reportage E. Vinzent, N. Chiesa, T. Gathy