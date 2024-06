Clés cachées : que dit votre assureur en cas de vol ?

Quand il s’agit de quitter son logement, à chacun sa technique pour les clés : "On ne les confie jamais, on les emporte avec nous" ; "Je le mets sous le paillasson, sous la fenêtre, sous un pot de fleurs". Pas forcément très prudent. Camille Lhomme a une autre solution. Elle gère une dizaine d’appartements en location à la Ciotat (Bouches-du-Rhône) et ne jure plus que par les boîtes à clés. Pour elle, ces boîtiers sont parfaitement sécurisés. Pourtant, 60 Millions de consommateurs alerte sur la fiabilité de ces systèmes. Sur Internet, de plus en plus de tutoriels expliquent comment crocheter facilement ces boîtiers. Problème : à l’heure actuelle, les assurances ne couvrent pas les cambriolages commis après le vol d’un trousseau de clés déposé dans une de ces boîtes. Pour les auteurs de cette enquête, les assureurs manquent de transparence sur les contrats. Alors quels sont les conseils à suivre ? Une experte en assurance vous dit tout. Pour rappel, en cas de vol, vous avez deux jours pour porter plainte et déclarer le sinistre auprès de votre assurance. TF1 | Reportage N. Robertson, E. Binet, N. Carme