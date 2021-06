Clichés régionaux : est-il vrai qu’il pleut toujours en Bretagne ?

A Concarneau, comme partout en Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Ce qui veut dire que le reste du temps, il pleut. Chose que les Bretons semblent tous nier. Seraient-ils de mauvaise foi ? La pluie en Bretagne ne serait en effet qu'une légende colportée par les touristes. Pourtant, les indices sont nombreux : pas de jardins, pas de terrasses et pas de tables. Les nuages bas, eux, donnent aussi l'impression aux voyageurs que l'averse ne s'arrêtera jamais. Direction Port-la-Forêt pour percer le mystère breton. D'après le navigateur Jean Le Cam, la réputation de la pluie bretonne vient du fait qu'ici, elle tombe quand elle veut, mouille qui elle veut et se décline sous toutes les formes. Ainsi, par précaution, il vaut mieux s'équiper. Mais, il paraît que chaque rumeur comporte une part de vérité. Aux archives départementales, un article fait notamment référence aux très sérieux travaux d'une géologue française. Celle-ci aurait trouvé des traces de pluie emprisonnée dans la roche bretonne, un granite vieux de 300 millions d'années.